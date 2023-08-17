Red Wings: Все пассажиры задержанных в Турции рейсов вернулись в Россию

Все российские туристы, которые застряли в турецкой Анталье из-за отмены рейсов Red Wings, вернулись на родину. Об этом передаёт в телеграм-канале пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, авиаперевозчик сообщил, что уже вторые сутки работает в штатном режиме. В пресс-службе добавили, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет и в Шарм-эль-Шейх отправляются согласно опубликованному на официальном сайте расписанию.