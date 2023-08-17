Red Wings: Все пассажиры задержанных в Турции рейсов вернулись в Россию
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Все российские туристы, которые застряли в турецкой Анталье из-за отмены рейсов Red Wings, вернулись на родину. Об этом передаёт в телеграм-канале пресс-служба авиакомпании.
Кроме того, авиаперевозчик сообщил, что уже вторые сутки работает в штатном режиме. В пресс-службе добавили, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет и в Шарм-эль-Шейх отправляются согласно опубликованному на официальном сайте расписанию.
Напомним, 13 и 14 августа у компании сломались два из трёх Boeing 777, из-за чего туристы застряли в турецкой Анталье. После этого СКР по поручению главы Александра Бастрыкина завёл уголовное дело на Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров.