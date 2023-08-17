Больше тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов Red Wings
Посол Ерхов: 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings
Задержки с вылетами самолётов российских и турецких авиакомпаний стали частым явлением. Так, в Анталье на днях застряли свыше 1,2 тысячи россиян из-за отмены по техническим причинам рейсов перевозчика Red Wings. Такое заявление сделал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1,2 тысячи пассажиров, планировавших вернуться домой. Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием", — сказал он.
При этом туристам пришлось ждать вылета в Россию более двух суток, добавил Ерхов в интервью ТАСС. Этот случай он назвал экстраординарным, ведь большинство задержек составляли не более трёх часов и не представляли особых проблем для россиян.
Напомним, 13 и 14 августа у компании сломались два из трёх Boeing 777, из-за чего туристы застряли в турецкой Анталье. После этого СКР по поручению главы Александра Бастрыкина завёл уголовное дело на Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров.
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