Больше тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов Red Wings

Задержки с вылетами самолётов российских и турецких авиакомпаний стали частым явлением. Так, в Анталье на днях застряли свыше 1,2 тысячи россиян из-за отмены по техническим причинам рейсов перевозчика Red Wings. Такое заявление сделал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1,2 тысячи пассажиров, планировавших вернуться домой. Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием", — сказал он.

При этом туристам пришлось ждать вылета в Россию более двух суток, добавил Ерхов в интервью ТАСС. Этот случай он назвал экстраординарным, ведь большинство задержек составляли не более трёх часов и не представляли особых проблем для россиян.