В турецкой Анталье с начала года умерло 80 российских туристов

В 2023 году в Анталье по различным причинам умерло 80 российских туристов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

По словам посла, в Анталье только за последние полтора месяца произошло свыше десятка аварий с участием транспорта, перевозившего российских туристов. Есть шесть погибших, и более 20 человек получило ранения. Кроме того, в 2023 году в этом городе увеличилось число обращений по поводу регистрации появившихся на свет малышей. Так, в Анталье за семь месяцев было выдано 332 свидетельства о рождении.