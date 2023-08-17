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17 августа, 06:10

В турецкой Анталье с начала года умерло 80 российских туристов

Посол РФ Ерхов: 80 российских туристов умерло в Анталье в 2023 году

В 2023 году в Анталье по различным причинам умерло 80 российских туристов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

"Среди основных причин — хронические заболевания, неосторожность на воде, экстремальные виды спорта и тому подобное", — сказал он.

По словам посла, в Анталье только за последние полтора месяца произошло свыше десятка аварий с участием транспорта, перевозившего российских туристов. Есть шесть погибших, и более 20 человек получило ранения. Кроме того, в 2023 году в этом городе увеличилось число обращений по поводу регистрации появившихся на свет малышей. Так, в Анталье за семь месяцев было выдано 332 свидетельства о рождении.

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Ранее стало известно, что только за июль россияне купили 772 квартиры в Турции. Они стали лидерами среди иностранцев, которые приобретают турецкую недвижимость. Помимо россиян, там жильё часто покупали граждане Ирана и Ирака.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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