В Новокузнецке самолёт со 140 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

В Новокузнецке самолёт Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), летевший из Санкт-Петербурга, повредил шасси при посадке. В этот момент на борту находилось 140 пассажиров, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолёт с повреждённым шасси в Новокузнецке. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

"При посадке воздушного судна "Боинг-737" авиакомпании "Северный ветер", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Новокузнецк, допущено выкатывание борта самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, всё случилось примерно в 05:00 (01:00 мск) в международном аэропорту имени Б.В. Волынова в Новокузнецке. После происшествия пассажиров доставили в здание аэровокзала. Из-за повреждения шасси самолёт отбуксировали на стоянку. Теперь прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Также выясняются причина и обстоятельства случившегося.