Медики рассказали о состоянии стюардессы рейса Сочи – Москва, у которой в полёте случился инсульт

Стюардесса самолёта Сочи – Москва, у которой случился инсульт прямо во время полёта, находится в стабильном состоянии, угрозы для её жизни нет. Об этом сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

"На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы для жизни нет", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.