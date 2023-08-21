Медики рассказали о состоянии стюардессы рейса Сочи – Москва, у которой в полёте случился инсульт
Стюардесса севшего в Волгограде самолёта находится в стабильном состоянии
Стюардесса самолёта Сочи – Москва, у которой случился инсульт прямо во время полёта, находится в стабильном состоянии, угрозы для её жизни нет. Об этом сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области.
"На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы для жизни нет", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.
Напомним, что ЧП произошло на борту самолёта "Уральских авиалиний": у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта на высоте десять тысяч метров. В итоге бортпроводнице оказал помощь глава московского Росздравнадзора Роман Курынин, но Airbus A321 всё же пришлось экстренно посадить в Волгограде.
ТАСС / Эрик Романенко