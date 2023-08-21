У стюардессы на борту самолёта Сочи – Москва случился инсульт и остановилось сердце

На борту самолёта "Уральских авиалиний", следовавшего рейсом Сочи – Москва, произошло ЧП: у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта на высоте 10 тысяч метров. В итоге Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, бортпроводнице стало плохо сразу после того, как самолёт "Уральских авиалиний" набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе.

К счастью, одним из пассажиров оказался глава московского Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить её сердце. В Волгограде сотрудницу авиакомпании встретили врачи, сейчас она в больнице.