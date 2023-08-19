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19 августа, 15:33

Мужчина попытался пронести на борт самолёта во Владивостоке боевую гранату

Боевую гранату Ф1 изъяли у пассажира рейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский

Пассажир рейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский попытался пронести на борт самолёта боевую гранату Ф1. По данным Mash, правоохранители оцепили место происшествия и изъяли снаряд.

Граната лежала в багаже 31-летнего Алексея в разобранном виде — взрыватель был отдельно от корпуса. Владелец незаконного груза утверждает, что не понимает, как он оказался в его вещах. Аэропорт из-за находки эвакуировать не стали. Теперь Алексею предстоит объясниться перед правоохранителями, откуда у него боевой снаряд и как он оказался в багаже.

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А ранее Лайф писал, что рейс авиакомпании S7 Airlines Новосибирск – Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира, который испугался "следивших" за ним трёх невидимых бойцов ЧВК.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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