Мужчина попытался пронести на борт самолёта во Владивостоке боевую гранату

Граната лежала в багаже 31-летнего Алексея в разобранном виде — взрыватель был отдельно от корпуса. Владелец незаконного груза утверждает, что не понимает, как он оказался в его вещах. Аэропорт из-за находки эвакуировать не стали. Теперь Алексею предстоит объясниться перед правоохранителями, откуда у него боевой снаряд и как он оказался в багаже.