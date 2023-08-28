Перестрелка произошла в отеле в турецкой провинции Бодрум
Yeni Şafak: В отеле в турецком Бодруме один человек погиб в результате стрельбы
Работа правоохранителей на месте стрельбы в Бодруме. Обложка © Twitter / sonkaleizmir
Перестрелка произошла в отеле в курортной провинции Бодрум (Турция). Во время вооружённого конфликта один человек погиб и ещё трое ранены. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
"В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооружённого столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле", — говорится в публикации.
Инцидент произошёл примерно в 23:00 27 августа. Подозреваемые скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители. По факту произошедшего начато масштабное расследование.
Ранее стрельба произошла в Бостоне во время карнавала карибской культуры. В результате столкновения минимум семь человек получили ранения.