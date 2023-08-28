Перестрелка произошла в отеле в турецкой провинции Бодрум

Перестрелка произошла в отеле в курортной провинции Бодрум (Турция). Во время вооружённого конфликта один человек погиб и ещё трое ранены. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

"В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооружённого столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле", — говорится в публикации.

Инцидент произошёл примерно в 23:00 27 августа. Подозреваемые скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители. По факту произошедшего начато масштабное расследование.