Регион

Уведомления отключены

28 августа, 05:49

Перестрелка произошла в отеле в турецкой провинции Бодрум

Yeni Şafak: В отеле в турецком Бодруме один человек погиб в результате стрельбы

<p>Работа правоохранителей на месте стрельбы в Бодруме. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/sonkaleizmir/status/1696015636219003258?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sonkaleizmir</a></p>

Работа правоохранителей на месте стрельбы в Бодруме. Обложка © Twitter / sonkaleizmir

Перестрелка произошла в отеле в курортной провинции Бодрум (Турция). Во время вооружённого конфликта один человек погиб и ещё трое ранены. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

"В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооружённого столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле", — говорится в публикации.

Инцидент произошёл примерно в 23:00 27 августа. Подозреваемые скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители. По факту произошедшего начато масштабное расследование.

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадало 26 человек

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадало 26 человек

Ранее стрельба произошла в Бостоне во время карнавала карибской культуры. В результате столкновения минимум семь человек получили ранения.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров