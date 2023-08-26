Семь человек ранены в результате стрельбы на карнавале в США

В городе Бостон произошла стрельба во время традиционного карнавала карибской культуры, как минимум семь человек ранены. В Сети появились кадры с места ЧП.

В Бостоне произошла стрельба во время карнавала. Видео © Twitter / aliifil1 / WCVB

Мероприятие представляло собой праздничное шествие по городским улицам. Однако в какой-то момент в толпе раздались звуки выстрелов. Участники в панике начали разбегаться. Повреждения от стрельбы получили и припаркованные рядом автомобили.

По данным CNN, полиция уже задержала подозреваемых, у них было огнестрельное оружие. Мотивы преступников пока не известны. Начато расследование. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими ранениями.