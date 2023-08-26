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26 августа, 15:28

Семь человек ранены в результате стрельбы на карнавале в США

В Бостоне произошла стрельба во время карнавала, как минимум семь человек ранены

В городе Бостон произошла стрельба во время традиционного карнавала карибской культуры, как минимум семь человек ранены. В Сети появились кадры с места ЧП.

В Бостоне произошла стрельба во время карнавала. Видео © Twitter / aliifil1 / WCVB

Мероприятие представляло собой праздничное шествие по городским улицам. Однако в какой-то момент в толпе раздались звуки выстрелов. Участники в панике начали разбегаться. Повреждения от стрельбы получили и припаркованные рядом автомобили.

По данным CNN, полиция уже задержала подозреваемых, у них было огнестрельное оружие. Мотивы преступников пока не известны. Начато расследование. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими ранениями.

Девять человек ранены в результате стрельбы в США

Девять человек ранены в результате стрельбы в США

Ранее Лайф писал, что в результате массовой стрельбы в штате Джорджия (США) погибло по меньшей мере четыре человека. Стрелок попытался скрыться.

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© Twitter / WCVB

Татьяна Миссуми
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