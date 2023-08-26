Семь человек ранены в результате стрельбы на карнавале в США
В Бостоне произошла стрельба во время карнавала, как минимум семь человек ранены
В городе Бостон произошла стрельба во время традиционного карнавала карибской культуры, как минимум семь человек ранены. В Сети появились кадры с места ЧП.
Мероприятие представляло собой праздничное шествие по городским улицам. Однако в какой-то момент в толпе раздались звуки выстрелов. Участники в панике начали разбегаться. Повреждения от стрельбы получили и припаркованные рядом автомобили.
По данным CNN, полиция уже задержала подозреваемых, у них было огнестрельное оружие. Мотивы преступников пока не известны. Начато расследование. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими ранениями.
Ранее Лайф писал, что в результате массовой стрельбы в штате Джорджия (США) погибло по меньшей мере четыре человека. Стрелок попытался скрыться.
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