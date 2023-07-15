По меньшей мере четыре человека погибло при стрельбе в Джорджии
В результате массовой стрельбы в штате Джорджия (США) погибло по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти и силовые структуры.
Всё произошло в округе Генри. Причины стрельбы пока не известны. Стрелок скрылся, его поисками занимается полиция.
А ранее в Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим, в результате один человек погиб, трое ранены. Полицейские задержали 21-летнего злоумышленника. Мотивы стрелка и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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