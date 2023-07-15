По меньшей мере четыре человека погибло при стрельбе в Джорджии

В результате массовой стрельбы в штате Джорджия (США) погибло по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти и силовые структуры.

Всё произошло в округе Генри. Причины стрельбы пока не известны. Стрелок скрылся, его поисками занимается полиция.