Регион

Уведомления отключены

15 июля, 20:58

По меньшей мере четыре человека погибло при стрельбе в Джорджии

В результате массовой стрельбы в штате Джорджия (США) погибло по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти и силовые структуры.

Всё произошло в округе Генри. Причины стрельбы пока не известны. Стрелок скрылся, его поисками занимается полиция.

Девять человек ранены в результате стрельбы в США

Девять человек ранены в результате стрельбы в США

А ранее в Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим, в результате один человек погиб, трое ранены. Полицейские задержали 21-летнего злоумышленника. Мотивы стрелка и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Обложка ©

Twitter / Everything Georgia

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Криминал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров