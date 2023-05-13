В приставаниях к мальчику во время рейса заподозрили иностранца
Mash: Домогавшимся мальчика на рейсе в Москву пассажиром может быть немец
Вероятно, домогавшимся мальчика на борту самолёта, летевшего из Дубая в Москву, был гражданин Германии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Правоохранители проводят проверку и постоянно общаются с адвокатом предполагаемого педофила, но мужчину не задерживают. К тому же уголовное дело по-прежнему не возбуждено. Точное местонахождение подозреваемого неизвестно.
Напомним, во время рейса Дубай – Москва мальчик сидел с незнакомым мужчиной, когда мать и брат ребёнка занимали места подальше. Взрослый пассажир запугал школьника и стал его домогаться, а потом попытался увести в туалет. Из-за произошедшего СКР РФ организовал проверку.
Pixabay