В приставаниях к мальчику во время рейса заподозрили иностранца

Вероятно, домогавшимся мальчика на борту самолёта, летевшего из Дубая в Москву, был гражданин Германии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Правоохранители проводят проверку и постоянно общаются с адвокатом предполагаемого педофила, но мужчину не задерживают. К тому же уголовное дело по-прежнему не возбуждено. Точное местонахождение подозреваемого неизвестно.