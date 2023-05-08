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8 мая, 12:07

Пассажир во время рейса домогался подростка, а потом попытался увести его в туалет

СК начал проверку из-за домогательств пассажира подростка на авиарейсе

В Химках разбираются с инцидентом, который произошёл на борту самолёта. Одна из пассажирок сообщила о том, что мужчина совершил противоправные действия в отношении её восьмилетнего сына. По данным Mash, мужчина домогался мальчика прямо во время полёта.

Как сообщает телеграм-канал, всё случилось во время рейса Дубай – Москва. Ребёнок возвращался из ОАЭ вместе с матерью и братом. Он сидел отдельно от родных рядом с незнакомым мужчиной. Тот запугал мальчика и начал домогаться. В Шереметьево пассажир звал в туалет ребёнка, но он смог уйти. После этого мальчик рассказал матери о случившемся.

"В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что во время полёта на борту самолёта в отношении её ребёнка 2009 года рождения мужчиной, сидевшим по соседству, были совершены противоправные действия", — указали в ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту случившегося. Они ищут подозреваемого и проводят опросы.

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Ранее Лайф сообщал о том, что восьмилетнего мальчика изнасиловали, когда он приехал погостить в деревню к бабушке в Оренбургской области.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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