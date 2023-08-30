Турецкая авиакомпания стала первой в Европе, на чьих рейсах появились зоны без детей

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines стала первой в Европе, где появились рейсы с зонами, свободными от детей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Эта зона в самолёте предназначена для пассажиров, путешествующих без детей, и для бизнес-путешественников, желающих поработать в спокойной обстановке", — говорится в релизе авиакомпании.

Пока "бездетные" зоны есть лишь на одном маршруте — 10-часовом перелёте из Амстердама до Кюрасао. За возможность провести полёт в тишине и спокойствии пассажирам придётся доплатить 49 долларов или 100 долларов за большое кресло. Как указали в авиакомпании, нововведение рассчитано также и на родителей, которые теперь могут не переживать, что их дети мешают окружающим.

Зона без детей появится в новом лайнере Airbus A350-900. Под это дело выделят 12 первых рядов самолёта, которые отгородят от остальных пассажиров занавесками и перегородкой. А попасть туда можно будет лишь с 16 лет.

Corendon Airlines не первая в мире авиакомпания, где появились подобные нововведения. Тихие зоны есть в самолётах малайзийской AirAsia, а также на рейсах сингапурского перевозчика Scoot.