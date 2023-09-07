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7 сентября, 16:28

Российские туристы больше суток ждут вылета из Хургады в Москву

Пассажиры рейса Хургада – Москва застряли в Египте и ждут вылета более суток

<p>Пассажиры рейса Хургада – Москва в аэропорту Египта в ожидании вылета. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscownewsagency/66666" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a></p>

Пассажиры рейса Хургада – Москва в аэропорту Египта в ожидании вылета. Обложка © t.me / Агентство "Москва"

Пассажиры рейса Хургада – Москва российской авиакомпании "Аэрофлот" застряли в аэропорту Египта и ждут вылета более суток. Подробности агентству "Москва" рассказала одна из туристок.

Пассажиры рейса Хургада – Москва в аэропорту Египта в ожидании вылета. Фото © t.me / Агентство "Москва"

Пассажиры рейса Хургада – Москва в аэропорту Египта в ожидании вылета. Фото © t.me / Агентство "Москва"

По словам пассажирки, по плану их самолёт должен быть отправиться в столицу ещё вчера, однако по какой-то причине вылет не состоялся — людей не пустили на борт, а после объявили о задержке. Просидев в ожидании до самого вечера, пассажиры получили багаж и отправились ночевать в отели в надежде улететь 7 сентября. Однако сегодня с отправкой рейса SU 533 в Шереметьево вновь возникли какие-то проблемы.

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Ранее Лайф рассказывал, что пассажиры рейса египетской авиакомпании Red Sea долгое время не могли вылететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх из-за поломки самолёта перевозчика. Рейс должен был состояться 5 сентября в 9:25, однако пассажиры провели в ожидании целых 30 часов. Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом.

Николь Вербер
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