Российские туристы больше суток ждут вылета из Хургады в Москву

По словам пассажирки, по плану их самолёт должен быть отправиться в столицу ещё вчера, однако по какой-то причине вылет не состоялся — людей не пустили на борт, а после объявили о задержке. Просидев в ожидании до самого вечера, пассажиры получили багаж и отправились ночевать в отели в надежде улететь 7 сентября. Однако сегодня с отправкой рейса SU 533 в Шереметьево вновь возникли какие-то проблемы.