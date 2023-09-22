Ан-26 совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
Капитан судна Ан-26 компании "ИрАэро" запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска после того, как у самолёта перестал работать левый двигатель. Как сообщает SHOT, борт благополучно приземлился.
Ан-26 перевозил 25 пассажиров и четырёх членов экипажа, никто не пострадал.
А ранее стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем. Самолёт мог разбиться в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Каширском районе Воронежской области из-за отказа системы управления.
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ТАСС / Пресс-служба ЗВО