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22 сентября, 14:40

Ан-26 совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Капитан судна Ан-26 компании "ИрАэро" запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска после того, как у самолёта перестал работать левый двигатель. Как сообщает SHOT, борт благополучно приземлился.

Ан-26 перевозил 25 пассажиров и четырёх членов экипажа, никто не пострадал.

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А ранее стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем. Самолёт мог разбиться в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Каширском районе Воронежской области из-за отказа системы управления.

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ТАСС / Пресс-служба ЗВО

Марина Калегина
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