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20 сентября, 09:13

Стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем

Истребитель Су-34 мог разбиться под Воронежем из-за отказа системы управления

<p>Стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57173" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем. Обложка © T.me / shot_shot

Истребитель Су-34 мог потерпеть крушение в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Каширском районе Воронежской области из-за отказа системы управления. О главной на данный момент версии ЧП удалось узнать SHOT.

На земле разрушений и пострадавших в результате авиакатастрофы нет. Полёт выполнялся без боекомплекта. Как уже сообщал Лайф, в момент ЧП на борту военного самолёта находились два пилота, они успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования.

Появилось видео с моментом крушения истребителя Су-30 в Калининградской области

Появилось видео с моментом крушения истребителя Су-30 в Калининградской области

Андрей Бражников
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