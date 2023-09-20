Стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем

Истребитель Су-34 мог потерпеть крушение в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Каширском районе Воронежской области из-за отказа системы управления. О главной на данный момент версии ЧП удалось узнать SHOT .

На земле разрушений и пострадавших в результате авиакатастрофы нет. Полёт выполнялся без боекомплекта. Как уже сообщал Лайф, в момент ЧП на борту военного самолёта находились два пилота, они успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования.