Стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем
Истребитель Су-34 мог разбиться под Воронежем из-за отказа системы управления
Стала известна причина крушения истребителя Су-34 под Воронежем. Обложка © T.me / shot_shot
Истребитель Су-34 мог потерпеть крушение в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Каширском районе Воронежской области из-за отказа системы управления. О главной на данный момент версии ЧП удалось узнать SHOT.
На земле разрушений и пострадавших в результате авиакатастрофы нет. Полёт выполнялся без боекомплекта. Как уже сообщал Лайф, в момент ЧП на борту военного самолёта находились два пилота, они успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования.