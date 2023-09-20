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20 сентября, 08:06

Истребитель Су-34 потерпел крушение под Воронежем

Минобороны: Су-34 потерпел крушение в Воронежской области, лётчики выжили

В Воронежской области потерпел аварию самолёт Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Су-34", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в момент ЧП на борту самолёта находились два члена экипажа, они успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования. Лётчики не пострадали.

Самолёт упал вдали от населённых пунктов. Полёт выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет. По предварительным данным, крушение произошло в результате технической неисправности.

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Николь Вербер
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