Истребитель Су-34 потерпел крушение под Воронежем

В Воронежской области потерпел аварию самолёт Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Су-34", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в момент ЧП на борту самолёта находились два члена экипажа, они успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования. Лётчики не пострадали.

Самолёт упал вдали от населённых пунктов. Полёт выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет. По предварительным данным, крушение произошло в результате технической неисправности.