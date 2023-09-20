Истребитель Су-34 потерпел крушение под Воронежем
Минобороны: Су-34 потерпел крушение в Воронежской области, лётчики выжили
В Воронежской области потерпел аварию самолёт Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Су-34", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в момент ЧП на борту самолёта находились два члена экипажа, они успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования. Лётчики не пострадали.
Самолёт упал вдали от населённых пунктов. Полёт выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет. По предварительным данным, крушение произошло в результате технической неисправности.
Ранее Лайф рассказывал, что легкомоторный самолёт "Вираж" В-1 совершил жёсткую посадку в Волгоградской области. Всё произошло южнее хутора Краснокоротковского Новоаннинского района. В результате ЧП пострадал пилот — мужчина 1961 года рождения.
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