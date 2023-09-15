Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Волгоградской области

Легкомоторных самолёт "Вираж" В-1 совершил жёсткую посадку в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в результате происшествия пострадал пилот.





"Вечером 15 сентября 2023 поступило сообщение о том, что в районе 1 км, южнее хутора Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области, произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта "Вираж" В-1 RA-0256A, в результате которой травмирован пилот 1961 г.р", — сказано в сообщении.

Мужчина госпитализирован, степень тяжести его травм не уточняется. По факту происшествия проводится доследственная проверка.