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15 сентября, 20:06

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Волгоградской области

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Волгоградом, пилот пострадал

<p>Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me /<a href="https://t.me/zmsutskr/2384" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России</a></p>

Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Легкомоторных самолёт "Вираж" В-1 совершил жёсткую посадку в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в результате происшествия пострадал пилот.

  • Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
    Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
  • Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
    Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области. Фото © t.me / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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"Вечером 15 сентября 2023 поступило сообщение о том, что в районе 1 км, южнее хутора Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области, произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта "Вираж" В-1 RA-0256A, в результате которой травмирован пилот 1961 г.р", — сказано в сообщении.

Мужчина госпитализирован, степень тяжести его травм не уточняется. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане при падении мотодельтаплана погиб пилот. Все произошло в населённом пункте Бизяки, расположенном в Менделеевском районе. Обстоятельства происшествия уточняются.

Оксана Попова
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