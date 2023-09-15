Пилот объяснил решение посадить самолёт в поле под Новосибирском

Пилот авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Белов рассказал, почему посадил самолёт Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области. Мужчина отметил, что принял такое решение из-за риска отказа двигателя в связи с нехваткой топлива.

Поле в Новосибирской области, где 12 сентября совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Видео © t.me / UralAirlines_Official

"Почему принял такую ситуацию — сажать самолёт с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, через восемь минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия", — сказал пилот в эфире телеканала "Россия 24".