Пилот объяснил решение посадить самолёт в поле под Новосибирском
Пилот Белов посадил Airbus в поле под Новосибирском из-за риска отказа двигателя
Пилот авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Белов рассказал, почему посадил самолёт Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области. Мужчина отметил, что принял такое решение из-за риска отказа двигателя в связи с нехваткой топлива.
Поле в Новосибирской области, где 12 сентября совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Видео © t.me / UralAirlines_Official
"Почему принял такую ситуацию — сажать самолёт с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, через восемь минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия", — сказал пилот в эфире телеканала "Россия 24".
Белов пояснил, что в такой ситуации самолёт было бы посадить сложнее из-за отключения дополнительных систем. Командир воздушного судна добавил, что рассказал об инциденте диспетчеру и обсудил свои действия со вторым пилотом. Мужчина подчеркнул, что с 2022 года несколько раз отрабатывал аварийные ситуации на тренажёрах именно с данным отказом, а также аварийную эвакуацию.
Напомним, 12 сентября в районе населённых пунктов Убинское и Московка Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск. Ещё в воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако приземлились в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, также заведено уголовное дело. Росавиация создала комиссию, которая займётся расследованием инцидента. Тем временем Дамир Юсупов — лётчик, посадивший Airbus A321 на кукурузное поле в 2019-м, отметил мастерство и героизм своих коллег.
ТАСС / Кирилл Кухмарь