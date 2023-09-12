Шасси севшего в поле под Новосибирском A320 вошли в грунт на полметра
Шасси севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области Airbus A320 "Уральских авиалиний" вошли в грунт на 50 сантиметров, соответствующие кадры публикует SHOT. Двигатель и другие части лайнера не пострадали.
Шасси севшего в поле под Новосибирском A320 вошли в грунт на полметра. Видео © SHOT
По данным источника телеграм-канала, самолёт ждёт участь севшего 15 августа 2019 года в кукурузном поле в Подмосковье Airbus A321 той же авиакомпании — распил. Утверждается, что транспортировка воздушного судна не представляется возможной.
Однако, по словам генерального директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, самолёт будет восстановлен. По его словам, лайнер "не поломан".
Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел в поле в районе села Убинское под Новосибирском. По предварительным данным, в воздухе у лайнера отказала гидравлическая система, после чего экипаж принял решение садиться в Новосибирске, однако воздушное судно приземлилось на грунт. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку, заведено уголовное дело. Известно, что пассажирам рейса выплатят по 100 тысяч рублей. Инцидент расследует созданная Росавиацией комиссия.