Шасси севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области Airbus A320 "Уральских авиалиний" вошли в грунт на 50 сантиметров, соответствующие кадры публикует SHOT. Двигатель и другие части лайнера не пострадали.

Шасси севшего в поле под Новосибирском A320 вошли в грунт на полметра. Видео © SHOT

По данным источника телеграм-канала, самолёт ждёт участь севшего 15 августа 2019 года в кукурузном поле в Подмосковье Airbus A321 той же авиакомпании — распил. Утверждается, что транспортировка воздушного судна не представляется возможной.