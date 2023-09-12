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12 сентября, 03:48

Летевший из Сочи в Омск самолёт экстренно сел на грунт в Новосибирской области

МЧС: В Новосибирской области сел на грунт самолёт, летевший из Сочи в Омск

В районе села Убинское Новосибирской области экстренно совершил посадку на грунт Airbus A320 "Уральских авиалиний". Пострадавших нет. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Визуализация полёта самолёта, экстренно севшего в Новосибирской области. Видео © t.me / SHOT

"Предварительно, сел на грунт в районе села Убинское. Пострадавших нет, информация уточняется", — подтвердили в МЧС.

Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. По информации ведомства, на борту находилось 159 пассажиров и 23 члена экипажа. Предварительно, пострадавших нет.

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Ранее в петербургском аэропорту Пулково 59-летний пьяный мужчина заявил, что в самолёте находится бомба. Так он решил задержать рейс во Владивосток из-за страха перед полётами.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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