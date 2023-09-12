Летевший из Сочи в Омск самолёт экстренно сел на грунт в Новосибирской области

В районе села Убинское Новосибирской области экстренно совершил посадку на грунт Airbus A320 "Уральских авиалиний". Пострадавших нет. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Визуализация полёта самолёта, экстренно севшего в Новосибирской области. Видео © t.me / SHOT

"Предварительно, сел на грунт в районе села Убинское. Пострадавших нет, информация уточняется", — подтвердили в МЧС.

Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. По информации ведомства, на борту находилось 159 пассажиров и 23 члена экипажа. Предварительно, пострадавших нет.