Летевший из Сочи в Омск самолёт экстренно сел на грунт в Новосибирской области
МЧС: В Новосибирской области сел на грунт самолёт, летевший из Сочи в Омск
В районе села Убинское Новосибирской области экстренно совершил посадку на грунт Airbus A320 "Уральских авиалиний". Пострадавших нет. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Визуализация полёта самолёта, экстренно севшего в Новосибирской области. Видео © t.me / SHOT
"Предварительно, сел на грунт в районе села Убинское. Пострадавших нет, информация уточняется", — подтвердили в МЧС.
Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. По информации ведомства, на борту находилось 159 пассажиров и 23 члена экипажа. Предварительно, пострадавших нет.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково 59-летний пьяный мужчина заявил, что в самолёте находится бомба. Так он решил задержать рейс во Владивосток из-за страха перед полётами.
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