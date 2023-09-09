В Петербурге пьяный пассажир "заминировал" самолёт из-за страха перед полётом
SHOT: В Пулково пьяный пассажир заявил о бомбе в самолёте из-за боязни летать
В аэропорту Пулково 59-летний мужчина заявил, что в самолёте находится бомба. Он это сделал, чтобы задержать рейс во Владивосток, так как боялся лететь. Перед этим он употреблял алкоголь. Об инциденте подробно сообщает телеграм-канал SHOТ.
Житель Петербурга должен был лететь из Северной столицы во Владивосток по работе. Но мужчина очень боялся длительного перелёта. Сначала он пытался унять тревогу с помощью алкогольных напитков, но этот метод не сработал. Поднявшись на борт самолёта авиакомпании "Аэрофлот", мужчина стал думать, как задержать рейс, чтобы справиться с панической атакой. В итоге он решил закричать, что пронёс на борт лайнера бомбу, и стал угрожать привести взрывное устройство в действие.
В результате полицейские и кинологи были вынуждены произвести повторный досмотр 230 пассажиров, членов экипажа и 150 мест багажа. Никакой взрывчатки на борту воздушного судна они не нашли. Самолёт улетел во Владивосток, а пьяного мужчину доставили в отделение полиции, где на него составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Затем его отправили в вытрезвитель. После того как мужчина проспится, суд назначит ему наказание. Жителю Петербурга грозит штраф в размере одной тысячи рублей или арест на 15 суток.
А в июне в аэропорту Пулково произошёл похожий инцидент. Тогда пассажир рейса авиакомпании "Победа" заявил, что у него в сумке взрывчатка. Самолёт улетел из Санкт-Петербурга в Пермь без него, а мужчину теперь ждёт суд.
ТАСС / Александр Демьянчук