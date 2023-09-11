Пассажир пытался открыть дверь в самолёте во время полёта из Таиланда в Москву
Пассажир самолёта авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Бангкока в Москву, пытался открыть дверь в лайнере прямо во время полёта. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Николай З. находился в Таиланде в отпуске. Перед вылетом на родину употребил наркотики. Во время полёта он устал сидеть в тесном кресле и захотел выйти пораньше. На высоте 10 тысяч метров мужчина встал и прямиком пошёл к выходу. Возражения бортпроводников пассажир полностью игнорировал. Однако ему не удалось открыть дверь. В итоге по отношению к буйному пассажиру применили спецсредства и привязали обратно к месту. Самолёт благополучно приземлился в Шереметьево, где неадекватного мужчину передали полиции.
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Пулково в Петербурге 59-летний местный житель заявил, что в самолёте находится бомба. Мужчина пошёл на этот шаг, чтобы задержать рейс во Владивосток, так как боялся лететь.
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