Пассажир пытался открыть дверь в самолёте во время полёта из Таиланда в Москву

По данным телеграм-канала, Николай З. находился в Таиланде в отпуске. Перед вылетом на родину употребил наркотики. Во время полёта он устал сидеть в тесном кресле и захотел выйти пораньше. На высоте 10 тысяч метров мужчина встал и прямиком пошёл к выходу. Возражения бортпроводников пассажир полностью игнорировал. Однако ему не удалось открыть дверь. В итоге по отношению к буйному пассажиру применили спецсредства и привязали обратно к месту. Самолёт благополучно приземлился в Шереметьево, где неадекватного мужчину передали полиции.