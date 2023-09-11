Рейс в Анталью из Пулково задержали из-за совравшего о бомбе пьяного пассажира

В аэропорту Пулково на несколько часов был задержан рейс в Анталью. Причиной стало заявление одного из пассажиров, который, изрядно выпив, заявил, что борт заминирован. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Мужчину, который сообщил о бомбе в самолёте в аэропорту Пулково, задержали правоохранители. Видео © t.me / Mash

Мужчина был сильно пьян и, войдя на борт, ошарашил стюардессу заявлением о том, что в самолёте бомба. В итоге пилотам пришлось по громкой связи объявить пассажирам, что тем нужно покинуть воздушное судно для повторной проверки багажа. Вылет в итоге перенесли на три часа.

По результатам проверки никаких опасных предметов на борту выявлено не было, и в итоге самолёт всё-таки вылетел в Анталью. А вот дебошира увела полиция для выяснения причины его поступка.