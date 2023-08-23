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23 августа, 11:31

Пассажиры просидели в самолёте 1,5 часа из-за "минирования" аэропорта Челябинска

Пассажиров рейса SU 1420 из Москвы больше часа не выпускали из самолёта после посадки в Челябинске из-за сообщений о минировании местного аэропорта. Об этом сообщает SHOT.

Пассажиров не выпускали из самолёта из-за звонка о минировании аэропорта Челябинска. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Boeing 737-800 сел в аэропорту Челябинска около 13:09 мск. В это же время неизвестный позвонил в аэропорт и заявил, что здание заминировано. На проверку ушло некоторое время, и людей примерно спустя полтора часа выпустили из самолёта.

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Ранее Лайф писал, что 53-летняя пассажирка заявила о бомбе в своей сумке при посадке на рейс в Пулково. На борт она так и не попала — её развернули и отправили на ещё один досмотр.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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