Регион

Уведомления отключены

23 августа, 09:27

Летевший в Сочи Boeing-737 экстренно вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Пассажирский Boeing-737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за неисправности системы кондиционирования", — сказал представитель авиаслужб.

Лайнер удачно приземлился и сейчас буксируется к терминалу.

В Новокузнецке самолёт со 140 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

В Новокузнецке самолёт со 140 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

Ранее Лайф сообщал, что на борту самолёта "Уральских авиалиний" у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта. Помощь ей оказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Роман Курынин, но Airbus A321 всё же пришлось экстренно посадить в Волгограде. Позже его наградили, также стало известно, что стюардесса находится в стабильном состоянии.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров