Летевший в Сочи Boeing-737 экстренно вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Пассажирский Boeing-737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за неисправности системы кондиционирования", — сказал представитель авиаслужб.
Лайнер удачно приземлился и сейчас буксируется к терминалу.
Ранее Лайф сообщал, что на борту самолёта "Уральских авиалиний" у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта. Помощь ей оказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Роман Курынин, но Airbus A321 всё же пришлось экстренно посадить в Волгограде. Позже его наградили, также стало известно, что стюардесса находится в стабильном состоянии.
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