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22 августа, 16:23

Вернул с того света: Чиновнику-медику дали медаль за спасение стюардессы во время полёта

В МЧС наградили главу управления Росздравнадзора за спасение стюардессы

Глава МЧС России Александр Куренков наградил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Романа Курынина, спасшего стюардессу самолёта Сочи – Москва. У неё случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства, Курынину вручили медаль "За содружество во имя спасения".

Глава МЧС наградил Романа Курынина, который спас стюардессу. Видео © Пресс-служба МЧС России

"Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу — помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать вам сегодня награду. Благодарю за профессионализм и неравнодушие", — отметил Куренков на церемонии награждения.

Роман Курынин — медик по образованию и в прошлом практикующий врач, неоднократно награждён за достижения в сфере здравоохранения. Комментируя спасение стюардессы, он отметил, что героем себя не считает, ведь это заслуга всего экипажа.

Медики рассказали о состоянии стюардессы рейса Сочи – Москва, у которой в полёте случился инсульт

Медики рассказали о состоянии стюардессы рейса Сочи – Москва, у которой в полёте случился инсульт

Напомним, что инцидент произошёл на борту самолёта "Уральских авиалиний": у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта на высоте десять тысяч метров. В итоге бортпроводнице оказал помощь глава московского Росздравнадзора Роман Курынин. Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС России

Наталья Исакова
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