Вернул с того света: Чиновнику-медику дали медаль за спасение стюардессы во время полёта
В МЧС наградили главу управления Росздравнадзора за спасение стюардессы
Глава МЧС России Александр Куренков наградил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Романа Курынина, спасшего стюардессу самолёта Сочи – Москва. У неё случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства, Курынину вручили медаль "За содружество во имя спасения".
Глава МЧС наградил Романа Курынина, который спас стюардессу. Видео © Пресс-служба МЧС России
"Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу — помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать вам сегодня награду. Благодарю за профессионализм и неравнодушие", — отметил Куренков на церемонии награждения.
Роман Курынин — медик по образованию и в прошлом практикующий врач, неоднократно награждён за достижения в сфере здравоохранения. Комментируя спасение стюардессы, он отметил, что героем себя не считает, ведь это заслуга всего экипажа.
Напомним, что инцидент произошёл на борту самолёта "Уральских авиалиний": у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полёта на высоте десять тысяч метров. В итоге бортпроводнице оказал помощь глава московского Росздравнадзора Роман Курынин. Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде.
Пресс-служба МЧС России