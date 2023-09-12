Стало известно, как решение пилотов Airbus A320 не садиться в Омске предотвратило трагедию
SHOT: Пилоты Airbus A320 решили не садиться в Омске из-за слишком короткой ВПП
Решение пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний" не садиться в Омске после возникновения аварийной ситуации предотвратило страшную трагедию. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Так, они опасались, что лайнеру не хватит длины взлётно-посадочной полосы омского аэропорта и они на полной скорости выкатятся за её пределы. Всё из-за того, что при отказе гидравлической системы у самолёта перестают работать тормозящие заслонки на крыльях.
После этого экипаж решил сажать машину в Новосибирске, однако по пути у неё закончилось топливо, что и повлекло экстренную посадку в поле.
Напомним, Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Лайнер подал сигнал тревоги по техническим причинам и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, однако туда он не долетел. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто из них не пострадал. Предварительно, причиной аварии стал отказ гидросистемы. Прокуратура начала проверку, также своё уголовное дело завёл Следственный комитет. Лайф показывал пилотов, не допустивших трагедии. Тем временем пассажиры доставлены в Убинское и заселяются в пункты временного размещения.
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