Стало известно, как решение пилотов Airbus A320 не садиться в Омске предотвратило трагедию

Решение пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний" не садиться в Омске после возникновения аварийной ситуации предотвратило страшную трагедию. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Так, они опасались, что лайнеру не хватит длины взлётно-посадочной полосы омского аэропорта и они на полной скорости выкатятся за её пределы. Всё из-за того, что при отказе гидравлической системы у самолёта перестают работать тормозящие заслонки на крыльях.