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12 сентября, 05:35

Пассажиров севшего в поле самолёта "Уральских авиалиний" доставили в ближайшее село

Пассажиров экстренно севшего под Новосибирском Airbus A320 доставили в Убинское

Пассажиров экстренно севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 "Уральских авиалиний" на автобусе доставили в село Убинское, сообщил депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко.

Пассажиров экстренно севшего Airbus A320 разместили в селе Убинское. Видео © VK / Константин Терещенко

На данный момент пассажиров заселяют в пункты временного размещения.

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Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний". Лайнер подал сигнал тревоги по техническим причинам и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, однако туда он не долетел и сел на грунт. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стали проблемы с гидросистемой. Прокуратура проводит проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Лайф раскрыл личности пилотов-героев, не допустивших трагедии.

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Telegram / "МЧС России"

Матвей Константинов
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