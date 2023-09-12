Причиной экстренной посадки самолёта под Новосибирском могли быть проблемы с гидросистемой

Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, экстренно сел на поле в районе села Убинское Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой. Об этом заявил в беседе с ТАСС губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Самолёт Сочи – Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем. Буду оперативно информировать", — заявил чиновник.

Глава Новосибирской области Андрей Травников также прокомментировал это происшествие. Он заявил в своём телеграм-канале, что самолёт, совершивший экстренное приземление на грунт, не загорелся.

"В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Сёмке и главе Убинского района Олегу Фёдоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам", — написал чиновник.