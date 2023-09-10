В Челябинске самолёт повредил шасси при посадке

Самолёт S7 Airlines из Челябинска повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В ходе выполнения рейса Челябинск – Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолёт благополучно совершил посадку", — говорится в сообщении.