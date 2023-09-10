В Челябинске самолёт повредил шасси при посадке
Прокуратура: Самолёт S7 из Челябинска повредил шасси при посадке в Новосибирске
Самолёт S7 Airlines из Челябинска повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В ходе выполнения рейса Челябинск – Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолёт благополучно совершил посадку", — говорится в сообщении.
На борту было 78 пассажиров и четыре члена экипажа. Клиентов авиакомпании высадили из самолёта в автобус, а воздушное судно отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния. Опасных последствий не наступило, подчеркнули в надзорном ведомстве. Прокуратура оценит соблюдение норм безопасности полётов.
Ранее Лайф рассказывал, что пассажиры рейса египетской авиакомпании Red Sea не могли вылететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх. Изначально рейс должен был состояться 5 сентября в 09:25, но у перевозчика сломался самолёт. В итоге ситуацию с перевозчиком на контроль взяла Росавиация. А Red Sea Airlines до 17 сентября приостановила полёты в Москву.
ТАСС / Кирилл Кухмарь