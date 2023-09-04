Пилот выгнал из самолёта двух пассажирок, отказавшихся сидеть в покрытых рвотой креслах

Очевидица происшествия Сьюзан Бенсон написала в соцсетях, что стюардесса извинилась перед пассажирами, но объяснила, что рейс переполнен, поэтому предложить другие места им не могут. Она добавила, что мужчине и двум женщинам, кресла которых оказались грязными, выдали одеяла и салфетки. Однако после того, как пассажиры уже сели, к ним подошёл пилот. Командир воздушного судна сказал, что они могут покинуть самолёт самостоятельно или их выведет охрана за то, что они "были грубы со стюардессой". После этого пилот вернулся в переднюю часть лайнера, а двух женщин вывели из воздушного судна. Пассажиры пожаловались в авиакомпанию.