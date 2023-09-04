Пилот выгнал из самолёта двух пассажирок, отказавшихся сидеть в покрытых рвотой креслах
Двух пассажирок сняли с рейса Air Canada за отказ сидеть в покрытых рвотой креслах
Двух пассажиров сняли с рейса авиакомпании Air Canada за то, что они отказались сидеть в покрытых рвотой креслах. Самолёт направлялся из американского Лас-Вегаса в канадский город Монреаль. Подробности истории рассказывает издание Insider.
Очевидица происшествия Сьюзан Бенсон написала в соцсетях, что стюардесса извинилась перед пассажирами, но объяснила, что рейс переполнен, поэтому предложить другие места им не могут. Она добавила, что мужчине и двум женщинам, кресла которых оказались грязными, выдали одеяла и салфетки. Однако после того, как пассажиры уже сели, к ним подошёл пилот. Командир воздушного судна сказал, что они могут покинуть самолёт самостоятельно или их выведет охрана за то, что они "были грубы со стюардессой". После этого пилот вернулся в переднюю часть лайнера, а двух женщин вывели из воздушного судна. Пассажиры пожаловались в авиакомпанию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines стала первой в Европе, где появились рейсы с зонами, свободными от детей. Пока "бездетные" зоны есть лишь на одном маршруте — 10-часовом перелёте из Амстердама до Кюрасао. За возможность провести полёт в тишине и спокойствии пассажирам придётся доплатить 49 долларов или 100 долларов за большое кресло.
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