Прокуратура проводит проверку по факту посадки самолёта в поле под Новосибирском

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" рядом с деревней Каменка Убинского района в 180 км к западу от Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Сочи – Омск воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области", — сказано в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка. Также известно, что все пассажиры размещены в ближайшем населённом пункте и медицинская помощь никому из них не потребовалась.