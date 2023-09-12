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12 сентября, 04:34

Прокуратура проводит проверку по факту посадки самолёта в поле под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после посадки самолёта на грунт в Новосибирской области

<p>Кадры с места аварийной посадки самолёта в Новосибирской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zstproc/1825" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a></p>

Кадры с места аварийной посадки самолёта в Новосибирской области. Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" рядом с деревней Каменка Убинского района в 180 км к западу от Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Сочи – Омск воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области", — сказано в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка. Также известно, что все пассажиры размещены в ближайшем населённом пункте и медицинская помощь никому из них не потребовалась.

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Лайф сообщал, что в районе села Убинское Новосибирской области экстренно совершил посадку на грунт самолёт "Уральских авиалиний". Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. На борту находилось 159 пассажиров и 23 члена экипажа. Предварительно, пострадавших нет.

Оксана Попова
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