Стали известны личности героев, посадивших в поле под Новосибирском самолёт
Самолёт под Новосибирском посадили капитан Сергей Белов и пилот Эдуард Семёнов
36-летний Сергей Белов, тот самый пилот, который посадил Airbus A320 в поле под Новосибирском. Обложка © t.me / SHOT
Стали известны личности пилотов, которые искусно посадили Airbus A320 в поле под Новосибирском после отказа гидросистемы. Имена героев удалось выяснить телеграм-каналу SHOT.
По данным канала, самолётом управлял 36-летний Сергей Белов. Именно он посадил Airbus A320 в поле под Новосибирском с отказом гидросистемы. Второго пилота зовут Эдуард Семёнов.
По предварительным данным, причиной посадки стал отказ гидросистемы, которая помогает управлять рулями высоты и направления. При её неисправности пилоты теряют контроль над судном. Благодаря действиям экипажа удалось избежать трагедии и доставить пассажиров целыми и невредимыми. К тому же, хоть посадка и была жёсткой, возгорания удалось избежать.
Лайф сообщал, что в районе села Убинское Новосибирской области экстренно совершил посадку на грунт самолёт "Уральских авиалиний". Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. На борту находилось 159 пассажиров и 23 члена экипажа, пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.