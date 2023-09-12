Стали известны личности героев, посадивших в поле под Новосибирском самолёт

Стали известны личности пилотов, которые искусно посадили Airbus A320 в поле под Новосибирском после отказа гидросистемы. Имена героев удалось выяснить телеграм-каналу SHOT.

По данным канала, самолётом управлял 36-летний Сергей Белов. Именно он посадил Airbus A320 в поле под Новосибирском с отказом гидросистемы. Второго пилота зовут Эдуард Семёнов.

По предварительным данным, причиной посадки стал отказ гидросистемы, которая помогает управлять рулями высоты и направления. При её неисправности пилоты теряют контроль над судном. Благодаря действиям экипажа удалось избежать трагедии и доставить пассажиров целыми и невредимыми. К тому же, хоть посадка и была жёсткой, возгорания удалось избежать.