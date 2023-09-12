Появилось видео с места посадки самолёта "Уральских авиалиний" на поле под Новосибирском

Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", направлявшийся из Сочи в Омск. Перед посадкой он подал сигнал тревоги в воздухе и направился на запасной аэродром Новосибирска по техническим причинам. По данным МЧС, в момент ЧП на борту находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребёнок. Никто из них при посадке не пострадал. Прокуратура начала проверку.