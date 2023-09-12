Появилось видео с места посадки самолёта "Уральских авиалиний" на поле под Новосибирском
СК возбудил дело по факту аварийной посадки самолёта в Новосибирской области
Уголовное дело возбуждено после экстренной посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.
Обстановка после экстренной посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском. Видео © t.me / МЧС России
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", направлявшийся из Сочи в Омск. Перед посадкой он подал сигнал тревоги в воздухе и направился на запасной аэродром Новосибирска по техническим причинам. По данным МЧС, в момент ЧП на борту находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребёнок. Никто из них при посадке не пострадал. Прокуратура начала проверку.
t.me / МЧС России