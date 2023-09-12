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12 сентября, 06:24

Пассажирам экстренно севшего под Новосибирском A320 выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Всех пассажиров лайнера отправят в Омск на автобусе.

Тем временем Росавиация уже сформировала специальную комиссию для расследования инцидента.

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

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Напомним, Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. Находясь в воздухе, лайнер подал сигнал тревоги, после чего был отправлен на запасной аэродром, однако сел в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной аварии стали проблемы с гидравлической системой. Прокуратура уже проводит проверку, также уголовное дело завёл Следственный комитет. Пассажиров уже доставили в ближайшее село.

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Telegram / "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Матвей Константинов
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