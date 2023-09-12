Пассажирам экстренно севшего под Новосибирском A320 выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Всех пассажиров лайнера отправят в Омск на автобусе.