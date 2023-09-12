Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле
Пилот Сергей Белов. Обложка © VK / Сергей Белов
Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого сегодня утром SHOT представил как командира, искусно посадившего Airbus A320 в поле под Новосибирском, опроверг эту информацию. Он заявил, что воздушным судном управлял его однофамилец.
"Друзья, коллеги и остальные (журналисты. — Прим. Лайфа) просьба не беспокоить, я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!" — написал Белов на своей странице во "ВКонтакте".
Напомним, ранее стали известны личности пилотов, которые посадили Airbus A320 в районе села Убинское Новосибирской области. SHOT сообщал, что самолётом управляли 36-летний Сергей Белов и Эдуард Семёнов. Уточнялось, что в воздухе лайнер подал сигнал тревоги, после чего сменил направление к запасному аэродрому Новосибирска. Пассажирам же сообщили о нелётной погоде в районе Омска. На борту в этот момент находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребёнок. Всех уже доставили в ближайшее село. После ЧП прокуратура начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.