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12 сентября, 06:13

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

<p>Пилот Сергей Белов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id18926038?z=photo18926038_457240965/album18926038_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Белов</a></p>

Пилот Сергей Белов. Обложка © VK / Сергей Белов

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого сегодня утром SHOT представил как командира, искусно посадившего Airbus A320 в поле под Новосибирском, опроверг эту информацию. Он заявил, что воздушным судном управлял его однофамилец.

"Друзья, коллеги и остальные (журналисты. — Прим. Лайфа) просьба не беспокоить, я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!" — написал Белов на своей странице во "ВКонтакте".

Причиной экстренной посадки самолёта под Новосибирском могли быть проблемы с гидросистемой

Причиной экстренной посадки самолёта под Новосибирском могли быть проблемы с гидросистемой

Напомним, ранее стали известны личности пилотов, которые посадили Airbus A320 в районе села Убинское Новосибирской области. SHOT сообщал, что самолётом управляли 36-летний Сергей Белов и Эдуард Семёнов. Уточнялось, что в воздухе лайнер подал сигнал тревоги, после чего сменил направление к запасному аэродрому Новосибирска. Пассажирам же сообщили о нелётной погоде в районе Омска. На борту в этот момент находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребёнок. Всех уже доставили в ближайшее село. После ЧП прокуратура начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

Николь Вербер
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