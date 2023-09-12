Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого сегодня утром SHOT представил как командира, искусно посадившего Airbus A320 в поле под Новосибирском, опроверг эту информацию. Он заявил, что воздушным судном управлял его однофамилец.

"Друзья, коллеги и остальные (журналисты. — Прим. Лайфа) просьба не беспокоить, я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!" — написал Белов на своей странице во "ВКонтакте".