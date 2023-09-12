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12 сентября, 05:38

На подлёте к Омску пассажирам "Уральских авиалиний" сообщили о "нелётной погоде"

На подлёте к Омску члены экипажа Airbus A320 "Уральских авиалиний" сообщили пассажирам, что из-за нелётной погоды самолёт перенаправляют в Новосибирск. Перед приземлением они объяснили, как вести себя в экстренных ситуациях. Об этом SHOT рассказала одна из пассажирок.

Пассажирка "Уральских авиалиний" рассказала подробности экстренной посадки в Новосибирской области. Видео © t.me / SHOT

"Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На подлёте к городу сказали, что нелётная погода, перенаправляют нас в Новосибирск. Приехали автобусы, пожарные. Ручную кладь спустили, все разобрали всё, теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области в Дом культуры", — сказала женщина.

В Доме культуры всех приземлившихся накормят и обогреют. Однако о том, куда и каким образом их направят после этого, пока не говорят.

Стали известны личности героев, посадивших в поле под Новосибирском самолёт

Стали известны личности героев, посадивших в поле под Новосибирском самолёт

Как уже сообщал Лайф, самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" сегодня утром совершил аварийную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. В воздухе лайнер подал сигнал тревоги и направился на запасной аэродром Новосибирска. Как уточнили в МЧС, на борту находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребёнок, никто из них не пострадал. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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