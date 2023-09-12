Дамир Юсупов оценил героизм коллег, посадивших самолёт в поле под Новосибирском

Пилот-герой Дамир Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле в 2019 году, оценил героизм своих коллег из "Уральских авиалиний", которые сегодня утром спасли пассажиров, совершив посадку в пшеничном поле под Новосибирском.

"Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!" — написал он во "ВКонтакте".

Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно сел Airbus A320 "Уральских авиалиний". Находясь в воздухе, пилот сообщил об отказе гидросистемы, после чего лайнер был направлен в Новосибирск, однако топлива не хватило, поэтому пришлось посадить А320 в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир (в том числе 23 ребёнка), никто из них не пострадал. Лайф снял место посадки с воздуха.