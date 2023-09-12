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12 сентября, 11:33

Дамир Юсупов оценил героизм коллег, посадивших самолёт в поле под Новосибирском

<p>Экипаж Airbus A320, экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/uralairlines/723" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Уральских авиалиний"</a></p>

Экипаж Airbus A320, экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Фото © Телеграм-канал "Уральских авиалиний"

Пилот-герой Дамир Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле в 2019 году, оценил героизм своих коллег из "Уральских авиалиний", которые сегодня утром спасли пассажиров, совершив посадку в пшеничном поле под Новосибирском.

"Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!" — написал он во "ВКонтакте".

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Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно сел Airbus A320 "Уральских авиалиний". Находясь в воздухе, пилот сообщил об отказе гидросистемы, после чего лайнер был направлен в Новосибирск, однако топлива не хватило, поэтому пришлось посадить А320 в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир (в том числе 23 ребёнка), никто из них не пострадал. Лайф снял место посадки с воздуха.

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Похожий инцидент произошёл и с авиалайнером А321 "Уральских авиалиний", который летел из Жуковского в Симферополь в августе 2019 года. Борт совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили. Командиром судна был Дамир Юсупов, ему и другим членам экипажа вручили государственные награды.

Александра Вишнякова
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