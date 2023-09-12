В "Уральских авиалиниях" ответили на главные вопросы о посадке самолёта в поле под Новосибирском
Скуратов: У севшего под Новосибирском самолёта отказала одна из гидросистем
У пассажирского самолёта, совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, отказала одна из трёх гидросистем. Это официально подтвердил гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов. Он также поддержал решение командира воздушного судна уходить на запасной аэродром в Новосибирске.
"Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина: в Омске полоса две с половиной тысячи метров, в Новосибирске — три километра <…> Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит для посадки на аэродроме в Новосибирске. И принял решение посадить самолёт на площадку, подобранную с воздуха, с выпущенным шасси. Что успешно сделал", — сказал Скуратов.
По его словам, экипаж самолёта будет временно отстранён от полётов до конца расследования. Тем временем сам борт внешне не имеет поломок, он стоит на шасси. Его эвакуация займёт около месяца. При этом Скуратов не уточнил, как именно самолёт будет транспортирован.
Глава "Уральских авиалиний" также подтвердил информацию Лайфа о том, что пассажиры "счастливого" рейса получат выплаты по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Сергей Скуратов.
Напомним, утром 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел прямо в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Ещё находясь в воздухе, пилоты сообщили об отказе гидравлики. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Выяснилось, что лайнер эксплуатируется уже почти два десятилетия.
ТАСС / Гульнара Иванова