В "Уральских авиалиниях" ответили на главные вопросы о посадке самолёта в поле под Новосибирском

У пассажирского самолёта, совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, отказала одна из трёх гидросистем. Это официально подтвердил гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов. Он также поддержал решение командира воздушного судна уходить на запасной аэродром в Новосибирске.

"Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина: в Омске полоса две с половиной тысячи метров, в Новосибирске — три километра <…> Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит для посадки на аэродроме в Новосибирске. И принял решение посадить самолёт на площадку, подобранную с воздуха, с выпущенным шасси. Что успешно сделал", — сказал Скуратов.

По его словам, экипаж самолёта будет временно отстранён от полётов до конца расследования. Тем временем сам борт внешне не имеет поломок, он стоит на шасси. Его эвакуация займёт около месяца. При этом Скуратов не уточнил, как именно самолёт будет транспортирован.