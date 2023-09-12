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Опубликовано 12 сентября 2023, 06:16

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов пилотам севшего в поле самолёта

Пленарное заседание Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, началось с аплодисментов пилотам севшего в поле под Новосибирском самолёта "Уральских авиалиний".

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов пилотам севшего в поле самолёта. Видео © LIFE

"Давайте мы поаплодируем лётчикам", — сказал модератор встречи.

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Напомним, Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Лайнер подал сигнал тревоги по техническим причинам и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, однако туда он не долетел. На борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. Предварительно, причиной аварии стал отказ гидросистемы. Прокуратура начала проверку, также своё уголовное дело завёл Следственный комитет. SHOT сообщал, что самолётом управляли 36-летний Сергей Белов, а также Эдуард Семёнов, однако позже один из них сообщил, что его спутали с коллегой-однофамильцем. Тем временем пассажиры доставлены в Убинское и заселяются в пункты временного размещения.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Плетнёв
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