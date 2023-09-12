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12 сентября, 06:29

Экстренно севший под Новосибирском Airbus A320 эксплуатируется уже 19,5 года

Экстренно севший в поле в районе села Убинское Новосибирской области Airbus A320 "Уральских авиалиний" эксплуатируется уже девятнадцать с половиной лет. Как пишет SHOT, лайнер был выпущен в 2004 году.

До перехода в "Уральские авиалинии" самолёт летал в авиакомпаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc.

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел в районе села Убинское Новосибирской области. Самолёт в воздухе подал сигнал тревоги из-за технической неисправности, после чего был направлен в Омск, но приземлился в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Предварительно, причиной инцидента стали проблемы с гидравликой. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Расследованием аварии занимается созданная Росавиацией комиссия.

Обложка ©

Гульнара Иванова / ТАСС

Матвей Константинов
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