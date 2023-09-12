Экстренно севший под Новосибирском Airbus A320 эксплуатируется уже 19,5 года
Экстренно севший в поле в районе села Убинское Новосибирской области Airbus A320 "Уральских авиалиний" эксплуатируется уже девятнадцать с половиной лет. Как пишет SHOT, лайнер был выпущен в 2004 году.
До перехода в "Уральские авиалинии" самолёт летал в авиакомпаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc.
Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел в районе села Убинское Новосибирской области. Самолёт в воздухе подал сигнал тревоги из-за технической неисправности, после чего был направлен в Омск, но приземлился в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Предварительно, причиной инцидента стали проблемы с гидравликой. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Расследованием аварии занимается созданная Росавиацией комиссия.
Гульнара Иванова / ТАСС