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12 сентября, 07:35

В "Уральских авиалиниях" рассказали о пилоте, посадившем Airbus в поле под Новосибирском

Посадивший Airbus в поле под Новосибирском оказался потомственным пилотом

<p>32-летний Сергей Белов, управлявший экстренно севшим в поле под Новосибирском самолётом Airbus A320. Обложка © <a href="https://t.me/uralairlines_official/589" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / UralAirlines_Official</p>

32-летний Сергей Белов, управлявший экстренно севшим в поле под Новосибирском самолётом Airbus A320. Обложка © Telegram / UralAirlines_Official

Командиром Airbus A320, экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, оказался 32-летний Сергей Белов, роль второго пилота выполнял Эдуард Семёнов. Об этом рассказали в "Уральских авиалиниях".

Оказалось, что Сергей — потомственный пилот. Так, его дед был штурманом стратегического ракетоносца Ту-16, а отец — пилотом нескольких типов самолётов, уже в 28 лет ставший командиром Ту-154. Позднее он работал инструктором в "Уральских авиалиниях".

Сам Сергей, спасший сегодня порядка двухсот жизней, признаётся, что не может представить себя в другой профессии.

"Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи", — цитирует пресс-служба авиакомпании автобиографию лётчика.

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

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Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно сел Airbus A320 "Уральских авиалиний". Находясь в воздухе, пилот сообщил об отказе гидросистемы, после чего лайнер был направлен в Новосибирск, однако приземлился на грунтовку. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто из них не пострадал. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Расследованием аварии занимается созданная Росавиацией комиссия. Оказалось, что самолёт эксплуатируется уже 19,5 лет.

Матвей Константинов
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