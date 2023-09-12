В "Уральских авиалиниях" рассказали о пилоте, посадившем Airbus в поле под Новосибирском
Посадивший Airbus в поле под Новосибирском оказался потомственным пилотом
32-летний Сергей Белов, управлявший экстренно севшим в поле под Новосибирском самолётом Airbus A320. Обложка © Telegram / UralAirlines_Official
Командиром Airbus A320, экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, оказался 32-летний Сергей Белов, роль второго пилота выполнял Эдуард Семёнов. Об этом рассказали в "Уральских авиалиниях".
Оказалось, что Сергей — потомственный пилот. Так, его дед был штурманом стратегического ракетоносца Ту-16, а отец — пилотом нескольких типов самолётов, уже в 28 лет ставший командиром Ту-154. Позднее он работал инструктором в "Уральских авиалиниях".
Сам Сергей, спасший сегодня порядка двухсот жизней, признаётся, что не может представить себя в другой профессии.
"Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи", — цитирует пресс-служба авиакомпании автобиографию лётчика.
Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно сел Airbus A320 "Уральских авиалиний". Находясь в воздухе, пилот сообщил об отказе гидросистемы, после чего лайнер был направлен в Новосибирск, однако приземлился на грунтовку. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто из них не пострадал. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Расследованием аварии занимается созданная Росавиацией комиссия. Оказалось, что самолёт эксплуатируется уже 19,5 лет.