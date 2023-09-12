В "Уральских авиалиниях" рассказали о пилоте, посадившем Airbus в поле под Новосибирском

Командиром Airbus A320, экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, оказался 32-летний Сергей Белов, роль второго пилота выполнял Эдуард Семёнов. Об этом рассказали в "Уральских авиалиниях".

Оказалось, что Сергей — потомственный пилот. Так, его дед был штурманом стратегического ракетоносца Ту-16, а отец — пилотом нескольких типов самолётов, уже в 28 лет ставший командиром Ту-154. Позднее он работал инструктором в "Уральских авиалиниях".

Сам Сергей, спасший сегодня порядка двухсот жизней, признаётся, что не может представить себя в другой профессии.