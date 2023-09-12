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12 сентября, 07:09

"У нас потеря гидравлики": Появилась запись переговоров севшего в поле под Новосибирском A320

Опубликованы переговоры пилотов A320, севшего в поле под Новосибирском

Телеграм-канал Inside Avia публикует переговоры диспетчера и пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Слышно, как экипаж сообщает о "потере гидравлики".

Опубликованы переговоры пилотов A320, севшего в поле под Новосибирском. Видео © Telegram / SHOT / Inside Avia

"У нас потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, и далее я подскажу вам", сказал пилот.

Далее пилот просит диспетчера доложить о погоде в Новосибирске и принимает решение садиться там.

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

Пилота "Уральских авиалиний" по ошибке назвали командиром судна, севшего в поле

Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел в районе села Убинское Новосибирской области. Находясь в воздухе, пилоты сообщили об отказе гидравлики и приняли решение лететь в Новосибирск, однако приземлились в поле. На борту находились 159 человек и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Расследованием аварии занимается созданная Росавиацией комиссия. Выяснилось, что лайнер эксплуатируется уже почти два десятилетия.

Обложка ©

Гульнара Иванова / ТАСС

Матвей Константинов
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