"У нас потеря гидравлики": Появилась запись переговоров севшего в поле под Новосибирском A320
Опубликованы переговоры пилотов A320, севшего в поле под Новосибирском
Телеграм-канал Inside Avia публикует переговоры диспетчера и пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Слышно, как экипаж сообщает о "потере гидравлики".
Опубликованы переговоры пилотов A320, севшего в поле под Новосибирском. Видео © Telegram / SHOT / Inside Avia
"У нас потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, и далее я подскажу вам", — сказал пилот.
Далее пилот просит диспетчера доложить о погоде в Новосибирске и принимает решение садиться там.
Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел в районе села Убинское Новосибирской области. Находясь в воздухе, пилоты сообщили об отказе гидравлики и приняли решение лететь в Новосибирск, однако приземлились в поле. На борту находились 159 человек и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Расследованием аварии занимается созданная Росавиацией комиссия. Выяснилось, что лайнер эксплуатируется уже почти два десятилетия.
Гульнара Иванова / ТАСС