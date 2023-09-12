"У нас потеря гидравлики": Появилась запись переговоров севшего в поле под Новосибирском A320

Телеграм-канал Inside Avia публикует переговоры диспетчера и пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Слышно, как экипаж сообщает о "потере гидравлики".

Опубликованы переговоры пилотов A320, севшего в поле под Новосибирском. Видео © Telegram / SHOT / Inside Avia

"У нас потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, и далее я подскажу вам", — сказал пилот.