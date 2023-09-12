Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром

В распоряжении SHOT оказались снятые с дрона эксклюзивные фото самолёта Airbus A320 рейсом Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На кадрах видно, что на месте продолжают работать представители правоохранительных органов и экстренных служб.