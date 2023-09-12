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12 сентября, 09:58

Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром

Севший в поле в Новосибирской области лайнер "Уральских авиалиний" сняли с дрона

<p>Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56797" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © SHOT

В распоряжении SHOT оказались снятые с дрона эксклюзивные фото самолёта Airbus A320 рейсом Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На кадрах видно, что на месте продолжают работать представители правоохранительных органов и экстренных служб.

Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Фото © SHOT

Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Фото © SHOT

Суды по фото с высоты птичьего полёта, тормозной путь лайнера составил около полутора километров. Посадка была мягкой, никто из пассажиров даже не ударился.

"Мы падаем!": Пассажир А320 простился с любимой жутким СМС после подачи сигнала тревоги самолётом

"Мы падаем!": Пассажир А320 простился с любимой жутким СМС после подачи сигнала тревоги самолётом

Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам, пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.

Андрей Бражников
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