Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром
Севший в поле в Новосибирской области лайнер "Уральских авиалиний" сняли с дрона
Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © SHOT
В распоряжении SHOT оказались снятые с дрона эксклюзивные фото самолёта Airbus A320 рейсом Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На кадрах видно, что на месте продолжают работать представители правоохранительных органов и экстренных служб.
Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Фото © SHOT
Суды по фото с высоты птичьего полёта, тормозной путь лайнера составил около полутора километров. Посадка была мягкой, никто из пассажиров даже не ударился.
Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам, пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.