Губернатор Хоценко: Власти представят пилотов экстренно севшего A320 к наградам

Экипаж авиарейса Сочи – Омск "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, проявил геройство и будет представлен к региональным наградам. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолёт и, по предварительной информации, все живы-здоровы, этот экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным", — сказал он в беседе с ТАСС.