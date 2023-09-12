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12 сентября, 07:53

Губернатор Хоценко: Власти представят пилотов экстренно севшего A320 к наградам

Экипаж авиарейса Сочи – Омск "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, проявил геройство и будет представлен к региональным наградам. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолёт и, по предварительной информации, все живы-здоровы, этот экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным", сказал он в беседе с ТАСС.

Глава региона добавил, что, по его информации, изначально А320 был направлен в Новосибирск из-за наличия там ремонтной базы для этого типа самолётов. Однако пока это лишь предварительная информация, уточнил Хоценко.

Экстренно севший под Новосибирском Airbus A320 эксплуатируется уже 19,5 года

Экстренно севший под Новосибирском Airbus A320 эксплуатируется уже 19,5 года

Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. По предварительной информации, в воздухе у лайнера отказала гидравлическая система, после чего пилоты приняли решение лететь в Новосибирск, однако приземлились в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Заведено уголовное дело, свою проверку начала прокуратура. Расследованием инцидента займётся созданная Росавиацией комиссия. Тем временем выяснилось, что командир лайнера Сергей Белов — потомственный пилот.

Обложка ©

t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Матвей Константинов
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