Губернатор Хоценко: Власти представят пилотов экстренно севшего A320 к наградам
Экипаж авиарейса Сочи – Омск "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле в районе села Убинское Новосибирской области, проявил геройство и будет представлен к региональным наградам. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
"Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолёт и, по предварительной информации, все живы-здоровы, этот экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным", — сказал он в беседе с ТАСС.
Глава региона добавил, что, по его информации, изначально А320 был направлен в Новосибирск из-за наличия там ремонтной базы для этого типа самолётов. Однако пока это лишь предварительная информация, уточнил Хоценко.
Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. По предварительной информации, в воздухе у лайнера отказала гидравлическая система, после чего пилоты приняли решение лететь в Новосибирск, однако приземлились в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Заведено уголовное дело, свою проверку начала прокуратура. Расследованием инцидента займётся созданная Росавиацией комиссия. Тем временем выяснилось, что командир лайнера Сергей Белов — потомственный пилот.