"Мы падаем!": Пассажир А320 простился с любимой жутким СМС после подачи сигнала тревоги самолётом

Один из пассажиров экстренно приземлившегося самолёта "Уральских авиалиний" в Новосибирской области успел написать трогательное сообщение возлюбленной ещё в воздухе. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пассажир попрощался с любимой во время аварийной посадки А320 под Новосибирском. Фото © t.me / Mash Siberia

"Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай", — попрощался он с любимой.