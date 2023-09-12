"Мы падаем!": Пассажир А320 простился с любимой жутким СМС после подачи сигнала тревоги самолётом
Пассажир попрощался с любимой во время аварийной посадки А320 под Новосибирском
Один из пассажиров экстренно приземлившегося самолёта "Уральских авиалиний" в Новосибирской области успел написать трогательное сообщение возлюбленной ещё в воздухе. Об этом сообщает Mash Siberia.
Пассажир попрощался с любимой во время аварийной посадки А320 под Новосибирском. Фото © t.me / Mash Siberia
"Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай", — попрощался он с любимой.
В этот момент на борту уже было известно о внештатной ситуации, пилоты принимали решение, где сажать лайнер, а бортпроводники готовили пассажиров к аварийной посадке.
Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, однако посадка произошла в поле. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам. Пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.