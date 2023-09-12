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12 сентября, 09:40

"Мы падаем!": Пассажир А320 простился с любимой жутким СМС после подачи сигнала тревоги самолётом

Пассажир попрощался с любимой во время аварийной посадки А320 под Новосибирском

Один из пассажиров экстренно приземлившегося самолёта "Уральских авиалиний" в Новосибирской области успел написать трогательное сообщение возлюбленной ещё в воздухе. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пассажир попрощался с любимой во время аварийной посадки А320 под Новосибирском. Фото © t.me / Mash Siberia

Пассажир попрощался с любимой во время аварийной посадки А320 под Новосибирском. Фото © t.me / Mash Siberia

"Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай", — попрощался он с любимой.

В этот момент на борту уже было известно о внештатной ситуации, пилоты принимали решение, где сажать лайнер, а бортпроводники готовили пассажиров к аварийной посадке.

Шасси севшего в поле под Новосибирском A320 вошли в грунт на полметра

Шасси севшего в поле под Новосибирском A320 вошли в грунт на полметра

Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, однако посадка произошла в поле. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам. Пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.

Обложка ©

t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Татьяна Миссуми
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