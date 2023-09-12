Эксперт рассказала, как добиться от авиаперевозчика "компенсации за испуг"

Поскольку экстренная посадка самолёта почти всегда связана с задержкой рейса, с авиакомпании можно требовать компенсацию. Об этом читателям Лайфа рассказала адвокат Виктория Шабанова. Размер полагающихся пассажирам выплат обычно составляет 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% от стоимости авиабилета.

Кроме того, пассажир может потребовать неустойку в размере 3% от стоимости авиабилета за каждый час опоздания, но не более его полной цены.

"Если посадка была жёсткой, напугала пассажиров, они могут требовать в судебном порядке компенсации морального вреда. Но здесь многое будет зависеть от конкретной ситуации, общественного резонанса, сбора доказательной базы и квалификации адвокатов и юристов, которые возьмутся представлять интересы пассажиров", — отметила собеседница Лайфа.

Шабанова добавила, что сегодня авиакомпании заинтересованы в высоком рейтинге и формировании позитивного имиджа в глазах потенциальных пассажиров, поэтому чаще всего они выплачивают все положенные компенсации по собственной инициативе.

Адвокат Виктория Шабанова. Фото предоставлено Лайфу