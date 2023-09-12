Эксперт рассказала, как добиться от авиаперевозчика "компенсации за испуг"
Адвокат Шабанова: Пассажирам севшего в поле A320 положена компенсация
Поскольку экстренная посадка самолёта почти всегда связана с задержкой рейса, с авиакомпании можно требовать компенсацию. Об этом читателям Лайфа рассказала адвокат Виктория Шабанова. Размер полагающихся пассажирам выплат обычно составляет 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% от стоимости авиабилета.
Кроме того, пассажир может потребовать неустойку в размере 3% от стоимости авиабилета за каждый час опоздания, но не более его полной цены.
"Если посадка была жёсткой, напугала пассажиров, они могут требовать в судебном порядке компенсации морального вреда. Но здесь многое будет зависеть от конкретной ситуации, общественного резонанса, сбора доказательной базы и квалификации адвокатов и юристов, которые возьмутся представлять интересы пассажиров", — отметила собеседница Лайфа.
Шабанова добавила, что сегодня авиакомпании заинтересованы в высоком рейтинге и формировании позитивного имиджа в глазах потенциальных пассажиров, поэтому чаще всего они выплачивают все положенные компенсации по собственной инициативе.
Адвокат Виктория Шабанова. Фото предоставлено Лайфу
"Например, сегодня в Новосибирской области утром был вынужден экстренно сесть в поле самолёт одной из российских авиакомпаний. Позже представитель авиакомпании сообщил, что удалось договориться со страховой компанией и каждому пассажиру самолёта, севшего в экстренном порядке в поле, выплатят 100 тысяч рублей "за испуг", как выразился топ-менеджер", — резюмировала она.
Напомним, сегодня в 5:44 по московскому времени совершил аварийную посадку самолёт Airbus A320 "Уральских авиалиний" с бортовым номером RA-73805, летевший из Сочи в Омск. Он подал сигнал тревоги и, сменив курс, направился на запасной аэродром Новосибирска. Не дотянув до него из-за закончившегося топлива, судно вынужденно приземлилось в пшеничном поле у села Убинское. На борту находился 161 человек, никто не пострадал. Лайф снял место посадки с воздуха.
ТАСС / Кирилл Кухмарь