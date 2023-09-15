Пилот мотодельтаплана погиб при падении в Татарстане

В пятницу, 15 сентября, в Республике Татарстан произошло смертельное авиакрушение. Как информирует Управление МЧС в телеграм-канале, происшествие было зафиксировано в населённом пункте Бизяки, расположенном в Менделеевском районе.

Крушение мотодельтаплана в Татарстане. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В сообщении региональной аварийно-спасательной службы говорится о том, что крушение произошло в вечернее время суток. Также в ведомстве подчеркнули, что в результате погиб 57-летний мужчина.

Крушение мотодельтаплана в Татарстане. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

"В результате падения погиб пилот дельтаплана 1966 г.р. Причина происшествия устанавливается", — говорится в сообщении.