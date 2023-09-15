В центре Москвы произошла страшная авария

В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает в телеграм-канале столичный Департамент транспорта.

В центре Москвы Mercedes на большой скорости влетел в другое авто и перевернулся. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно"

Водитель "мерседеса", передвигавшегося с огромной скоростью, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего влетел в другое авто, ехавшее в том же направлении, и перевернулся. Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДПТ и сведения о пострадавших уточняются.

В центре Москвы Mercedes на большой скорости влетел в другое авто и перевернулся. Видео © Telegram / SHOT