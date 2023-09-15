В центре Москвы произошла страшная авария
В центре Москвы Mercedes на большой скорости влетел в другое авто и перевернулся
В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает в телеграм-канале столичный Департамент транспорта.
В центре Москвы Mercedes на большой скорости влетел в другое авто и перевернулся. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно"
Водитель "мерседеса", передвигавшегося с огромной скоростью, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего влетел в другое авто, ехавшее в том же направлении, и перевернулся. Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДПТ и сведения о пострадавших уточняются.
В центре Москвы Mercedes на большой скорости влетел в другое авто и перевернулся. Видео © Telegram / SHOT
А ранее в Омской области женщина и трое её детей утонули в перевернувшейся машине. Пресс-служба УМВД по региону сообщила, что водитель "не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет".
Кадр видео Telegram / SHOT